Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma, döviz kurundaki yükseliş ve ÖTV kaynaklı maliyet baskısı, akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Özellikle mart ayında peş peşe gelen fiyat ayarlamaları sonrası pompaya yansıyan artışlar dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Büyükşehirlerde LPG'nin litre fiyatına 4 lira 50 kuruşa yaklaşan zam gelirken, fiyat artışlarının Anadolu illerinde de etkisini sürdürdüğü görüldü. Adıyaman'da güncel pompa fiyatları benzinde 64,74 TL, motorinde 79,78 TL ve LPG'de 35,44 TL olarak kaydedildi. Böylece kentte özellikle motorin fiyatı 80 TL sınırına dayandı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mart ayında litre başına 7 lirayı bulan maliyet baskısının önemli bölümü pompa fiyatlarına kademeli olarak yansıtıldı. Aynı dönemde motorinde 17 TL'ye, benzinde ise 12 TL'ye yaklaşan birikimli farkın oluştuğu belirtiliyor.

Öte yandan akaryakıt ürünlerine yönelik yeni bir fiyat artışının daha gündemde olduğu öğrenildi. Beklenen zammın tamamının doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı, tarihi artışın pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısından itibaren tabelalarda görüleceği ifade ediliyor. Bu artışla birlikte Adıyaman'da motorin fiyatının 90 TL sınırına yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi ve döviz kurundaki oynaklığın devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde yeni fiyat güncellemelerinin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK