Üç Günde 2 Bin 500 Aileye Kahvaltılık, 3 Bin Aileye Gıda Kolisi



Dernek faaliyetlerine ilişkin konuşan Yusuf Aslan, “Selamünaleyküm kıymetli Kahtalı hemşehrilerim. Ben Ak Yol Dernek Başkanı Yusuf Aslan. Ak Yol Derneğimizi kurduğumuz günden itibaren yaptığımız faaliyetleri size anlatacağım. Bundan iki gün önce Milli Gençlik Derneği Başkanımızın bize Kahta’ya gönderdiği 4.000’e yakın kahvaltılık malzemeleri 3 gün içerisinde 2 bin 500 ailemize ulaştırdık. Ve 3.000 tane de yardım kolisini Kahtamız’daki ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.



Aslan, derneğin kuruluş ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Elhamdülillah çok şükür, ilk günkü şiarla çıktığımız bu yolda nerede bir garip guraba varsa onlarla beraber olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



17 Mahalleye Dağılan Gönüllü Ağı



Dernek çalışmalarının kapsamına değinen Aslan, “Bizler kendimize ettiğimiz şiarla bu memleketimizin kadim insanlarının yaralarına dokunmak için, onlarla beraber olmak için gece gündüz demeden onların yanında olacağız. Elhamdülillah çok şükür, kurduğumuz mükemmel bir teşkilatla Kahtamızın 17 mahallesine dağılarak her tarafta bir yelpaze gibi genişleyip oradaki garip guraba vatandaşlarımızla beraber oluyoruz” diye konuştu.



Aslan, bu çalışmaların yalnızca gıda yardımıyla sınırlı olmadığını, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için farklı alanlarda da çaba gösterdiklerini vurguladı.



“Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Edeceğiz”



Yusuf Aslan, konuşmasının sonunda yardımlara katkı sağlayanlara teşekkür ederek, “Bizler bu memlekette faydalı olmak için elimizden geldiğince var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere bu yardımlarda katkı sunan kıymetli il başkanlarımıza teşekkür ediyorum ve Allah razı olsun diyorum” dedi.

Kaynak : PHA