Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olup üniversiteye girişte en belirleyici aşamalardan biridir. 2026 yılında sınava girecek adaylar için AYT konuları ve soru dağılımı bilgilerini bilmek, hedeflenen bölüme ulaşmak için kritik öneme sahiptir. AYT, alan bilgilerini ölçmeye yönelik olduğundan TYT’ye kıyasla daha kapsamlı ve detaylı sorular içerir. Sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlara göre farklı testler uygulanır.

AYT Matematik Konuları 2026

AYT matematik konuları, TYT’deki temel matematik bilgisinin üzerine inşa edilen ileri düzey konulardan oluşur. Fonksiyonlar, polinomlar, karmaşık sayılar, logaritma, diziler, trigonometri, limit, türev, integral gibi konular AYT’nin en çok puan getiren bölümlerindendir. AYT geometri konuları ise analitik geometri, konikler, çember, katı cisimler ve çokgenler gibi başlıkları kapsar. Matematik ve geometri testlerinde hem işlem hızına hem de problem çözme stratejilerine hakim olmak gerekir.

AYT Edebiyat Konuları 2026

AYT edebiyat konuları, eşit ağırlık ve sözel öğrenciler için yüksek net farkı yaratabilecek derslerden biridir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, divan edebiyatı, halk edebiyatı, Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi edebiyatı gibi dönemler bu kapsamda yer alır. Eser-yazar eşleştirmeleri, edebi türler ve dönem özelliklerine hakim olmak gerekir. Metin inceleme ve yorumlama becerisi bu bölümde başarının anahtarıdır.

AYT Biyoloji Konuları 2026

AYT biyoloji konuları, TYT’de öğrenilen temel biyoloji bilgisinin detaylandırılmış halidir. Hücre bölünmeleri, kalıtım, ekoloji, evrim, insan biyolojisi ve sistemler, fotosentez ve solunum, bitki biyolojisi gibi konular AYT biyolojinin ana başlıklarını oluşturur. Bu bölümde hem bilgi düzeyi hem de mantıklı çıkarım yapabilme yeteneği ölçülür.

AYT Fizik Konuları 2026

AYT fizik konuları, mekanik, elektrik, manyetizma, dalgalar, optik ve modern fizik gibi alanları içerir. Kuvvet ve hareket, enerji, momentum, elektrik devreleri, manyetik alanlar, dalga hareketi ve atom fiziği bu testin temel konularıdır. Sorular genellikle formül bilgisi ile mantıksal yorumlama becerisini bir arada gerektirir.

AYT Kimya Konuları 2026

AYT kimya konuları, kimya kanunları, gazlar, sıvı çözeltiler, kimyasal tepkimeler, termokimya, kimyasal denge, elektrokimya, organik kimya, kimya ve enerji gibi başlıkları kapsar. AYT kimya soruları TYT’ye göre daha işlem yoğun ve kavramsal bilgiyi ölçen niteliktedir. Teorik bilginin yanı sıra problem çözme pratiği yapmak bu ders için önemlidir.

AYT Tarih Konuları 2026

AYT tarih konuları, Osmanlı Devleti’nin kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme ve dağılma dönemleri, inkılap tarihi ve çağdaş Türk dünyası gibi geniş bir yelpazeyi kapsar. Dünya tarihi, Soğuk Savaş dönemi ve yakın dönem gelişmeleri de bu bölümde yer alabilir. Olayların kronolojisini bilmek ve neden-sonuç ilişkilerini doğru yorumlamak önemlidir.

AYT Coğrafya Konuları 2026

AYT coğrafya konuları, ekonomik faaliyetler, nüfus ve yerleşme, ulaştırma, enerji kaynakları, iklim tipleri, yer şekilleri ve Türkiye’nin bölgeleri gibi başlıklardan oluşur. Ayrıca dünya ülkeleri, harita bilgisi ve coğrafi analiz yeteneği de bu bölümde ölçülür. Grafik ve tablo yorumlama becerisi burada büyük önem taşır.

AYT Felsefe Konuları 2026

AYT felsefe konuları, psikoloji, sosyoloji, mantık ve antropoloji gibi alt alanları kapsar. Felsefi düşünce akımları, bilim felsefesi, etik ve bilgi felsefesi gibi konular bu bölümde yer alır. Sorular genellikle kavram bilgisine ve mantıksal çıkarım yapabilme yeteneğine dayanır.

AYT Din Kültürü Konuları 2026

AYT din kültürü konuları, İslam medeniyeti, mezhepler tarihi, ahlak felsefesi, temel dini kavramlar ve diğer inanç sistemlerini kapsar. Sorular hem bilgi düzeyini hem de yorumlama kabiliyetini ölçer.

2026 AYT Soru Dağılımı

AYT soru dağılımı alanlara göre değişiklik gösterir.

Sayısal alanda : Matematik ve geometri 40, fen bilimleri 40 sorudan oluşur. Fen testinde biyoloji, fizik ve kimya soruları dengeli şekilde dağıtılır.

: Matematik ve geometri 40, fen bilimleri 40 sorudan oluşur. Fen testinde biyoloji, fizik ve kimya soruları dengeli şekilde dağıtılır. Eşit ağırlık alanında : Matematik ve geometri 40, edebiyat-sosyal bilimler 1 testi 40 sorudur.

: Matematik ve geometri 40, edebiyat-sosyal bilimler 1 testi 40 sorudur. Sözel alanda: Edebiyat-sosyal bilimler 1 testi 40, sosyal bilimler 2 testi 40 sorudan oluşur.

Bu dağılım, derslerin sınavdaki önemini net bir şekilde ortaya koyar.

2026 AYT, adayların hedefledikleri bölümlere ulaşabilmeleri için alan bilgilerini ölçen en kritik aşamadır. AYT matematik konuları, AYT edebiyat konuları, AYT biyoloji konuları, AYT fizik konuları, AYT kimya konuları, AYT tarih konuları, AYT coğrafya konuları, AYT geometri konuları, AYT felsefe konuları ve AYT din kültürü konuları üzerinde dengeli ve planlı bir çalışma yapmak başarı için zorunludur. Güncel müfredatı takip eden, düzenli tekrar ve bol soru çözümü yapan öğrenciler, sınavda yüksek puan elde etme şansını artırır.