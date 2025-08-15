Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, yarın gece saatlerine kadar Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kuzey kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının 40-60 km/saat, yer yer ise 60-80 km/saat civarına ulaşması tahmin ediliyor.

Sarı Kodlu Uyarı Yapılan İller:



Balıkesir


Bilecik


Bursa


Çanakkale


Edirne


İstanbul


İzmir


Kırklareli


Kocaeli


Manisa


Sakarya


Tekirdağ


Yalova


Vatandaşların tedbirli olmaları ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli bulunmaları önemle tavsiye ediliyor.

Adıyaman'da 45 markette su denetimi: Satış faturalarında aykırılık tespit edildi
