Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, yarın gece saatlerine kadar Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kuzey kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının 40-60 km/saat, yer yer ise 60-80 km/saat civarına ulaşması tahmin ediliyor.
Sarı Kodlu Uyarı Yapılan İller:
Balıkesir
Bilecik
Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
İzmir
Kırklareli
Kocaeli
Manisa
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
Vatandaşların tedbirli olmaları ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli bulunmaları önemle tavsiye ediliyor.
ANKARA / TEKHA
ADIYAMANLILAR NET