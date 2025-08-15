Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, yarın gece saatlerine kadar Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kuzey kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının 40-60 km/saat, yer yer ise 60-80 km/saat civarına ulaşması tahmin ediliyor.

Sarı Kodlu Uyarı Yapılan İller:





Balıkesir



Bilecik



Bursa



Çanakkale



Edirne



İstanbul



İzmir



Kırklareli



Kocaeli



Manisa



Sakarya



Tekirdağ



Yalova



Vatandaşların tedbirli olmaları ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli bulunmaları önemle tavsiye ediliyor.

ANKARA / TEKHA

