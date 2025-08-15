Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in duyurduğu ‘E1’ yerleşim planını kınayarak, bu adımın iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığını belirtti. Kallas, İsrail’in bu kararının, uluslararası hukuka da aykırı olduğunu ifade etti.

Kaja Kallas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait topraklarda yeni yerleşim alanları kurmayı amaçlayan ‘E1’ projesini onaylama kararına sert tepki gösterdi. Kallas, “Bu plan, iki devletli çözüm sürecini daha da zayıflatacak ve uluslararası hukuku ihlal edecektir,” dedi.

Kallas, “E1 planının hayata geçmesi durumunda, bölgedeki yerleşim faaliyetleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi bağı kalıcı olarak yok edecek ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı kesecektir” ifadelerini kullandı.

AB’nin, İsrail’e yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısını yineleyen Kajas, “AB, İsrail’i bu kararından dönmeye davet ediyor ve kararın geniş çaplı sonuçlarını değerlendirerek, iki devletli çözümün sürdürülebilirliğini korumak için adım atılması gerektiğini vurguluyor” şeklinde konuştu.

BRÜKSEL / TEKHA

ADIYAMAN HABER