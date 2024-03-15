Polat, “Hayata geçireceğimiz projelerle şehir ulaşımını rahatlatacağız. Ulaşım Master Planımıza entegre olarak hayata geçireceğimiz Metrobüs projemizle sürücülerimize ve yayalarımıza konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunacağız.” dedi.

Metrobüs Projesi ve diğer projeleri hayata geçirmek için 1 Nisan itibariyle çalışmalara hızlıca başlayacaklarını vurgulayan Polat şöyle konuştu; “Birey ve toplumların olduğu gibi şehirlerin de geçmiş ve gelecekleri vardır. Büyük ve köklü geçmişi olan şehrimizin geleceğini hak ettiği gibi şekillendirmek görevimizdir. Şehrimizi yeniden ihya ve inşa ederken vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak projelere de imza atacağız. Bu kapsamda Ulaşımda Adıyaman Vizyonuyla hayata geçirmeyi planladığımız Metrobüs projemizi çok önemsiyoruz. Metrobüs Projemizle hem seyahat süresini kısaltacağız hem de konforlu ulaşım imkanı sağlayacağız. Küçük Sanayi Sitesi’nden başlayarak Otobüs Terminal’ine kadar olan alanda hizmet verecek olan Metrobüslerimizle seyahat süresini 3’te 1 oranında azaltacağız. Metrobüslerimiz Küçük Sanayi, Altınşehir, Üniversite, Karayolları, Devlet Su İşleri, Valilik, Adliye, Emniyet, Bahçelievler, İmam Hatip, Diş Fakültesi, Polis Evi, Hastane ve Otobüs Terminali ile birlikte toplam 14 duraktan oluşan 12 KM’lik hat üzerinde 8 dakika arayla vatandaşlarımıza hizmet verecek. Biz bu projemizi hayata geçirmek için tüm altyapıları oluşturduk. İnşallah göreve gelir gelmez bu projemizi ve açıkladığımız diğer projeleri hayata geçirmek için çalışmalara bir an önce başlayacağız. Biz Adıyaman halkına kendimizi sorumlu hissediyoruz. İşte bu anlayışla görevimizi layıkıyla yerine getirmeye gayret edeceğiz. Makamlar gelip geçer. Seçilirsek bu makamların geçeceğini bileceğiz. Asla aldatan olmayacağız, yapabileceğimiz işleri söyleyecek, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir vaadin içinde olmayacağız. Adıyaman’ımızın her köşesine aynı duyarlılıkla dokunacağız. İstişare ve ortak akılla hareket edeceğiz. Birleştireceğiz, ayrıştırmayacağız. Hiçbir sorunu ertelemeyeceğiz Sorunların üzerine gidereceğiz, çözüm odaklı olacağız.”

Seçim çalışmalarını da aralıksız ve yoğun bir şekilde sürdüren Polat gezileri kapsamında, PTT, AKEDAŞ’i ziyaret etti, K-18 ve K-2A Konteyner Kentleri gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla iftar açan Polat, Teravih namazı sonrası Emir Sultan Camisinde vatandaşlarla hasbihal etti.

Hayathanem Kütüphanesi’nde gençlerle de buluşan Polat; “İftar programı sonrası geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya geldik. İlk emri “Oku” olan bir inancın mensupları olarak bizler de gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanmaları ve kitap sevgilerinin artması için şehrimizde bu tür mekanları arttıracağız. Yakup Tosun hocamıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyor, aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir gelecek temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Yeşilyurt Mahallesinde de vatandaşlarla buluşan Polat’a günlük programında AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Kaynak : PHA