Kent Konseyinin ofisinde gerçekleşen ziyarette konuşan Tutdere, yerelde demokrasi ve uzlaşma kültürünün gelişmesinin temel altyapısını oluşturan Kent Konseylerinin şehirlerin ortak aklı olduğunu söyledi.

“Hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu yaşayabileceği Adıyaman’ı birlikte inşa edeceğiz”

6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Adıyaman’ın yeniden inşasında, her kesimden katılımcının ortak aklı ile üretilen projelerin önemli olduğunun altını çizen Tutdere, “Kent Konseyleri, şehirlere ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasında katkıda bulunmaları açısından önemsediğimiz oluşumlar. Bilindiği üzere 6 Şubat’ta şehrimiz çok ciddi bir yıkıma uğradı. Çok sayıda hemşehrimiz kaybettik, geride kalanlar da çoğunlukla yerinden yurdundan oldu. Şimdi önümüzde yeniden inşa edeceğimiz bir kent var ve biz bu inşa sürecinde, sizin gibi oluşumları önemsiyoruz. İnşallah Belediyeyi kazandığımızda, şehrimizin kültürel dokusu ve gelecek vizyonuna uygun, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu yaşayabilecekleri projeleri birlikte geliştireceğiz.” dedi.

“Bu bir parti değil, memleket meselesi”

Yerel seçim çalışmaları hakkında da Konsey Üyelerine bilgi veren Tutdere, “Seçim çalışmalarımız oldukça güzel gidiyor. Adaylığımızın açıklandığı ilk gün de belirttiğimiz üzere, biz bir partinin değil bu memleketin, hemşehrilerimizin adayıyız. Seçim çalışmalarımızı da bu bakış açısıyla sürdürüyoruz, geri dönüşler de bu manâda bizi memnun ediyor. 31 Mart’ta hep birlikte kentimizi yönetecek bir anlayışın sandıkta da karşılık bulacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Kentle ilgili proje fikirlerini ve taleplerini dinleyen Tutdere, misafirperverliklerinden dolayı Konsey Başkanı Sinan Temel ile Konsey Üyelerine teşekkür etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak : PHA