AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve İlçe Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile birlikte Yaylakonak belde teşkilatı ile bir araya geldi.

Heyet, Yaylakonak Beldesin’de yapımı tamamlanan kırsal kalıcı konut alanlarını yerinde inceledi.

Başkan Faruk Bülent Kablan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Peyzajı, sosyal donatıları, yolları, alt ve üst yapısıyla modern bir görünüme kavuşan konutlarımız, devletimizin deprem sonrası her zaman yanımızda olduğunun ve vatandaşlarımıza her türlü desteği eksiksiz sunduğunun somut bir göstergesidir. Hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum

Kaynak : PHA