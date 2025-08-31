30 Ağustos Zafer Bayramının 103. yıldönümü Türkiye’nin dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlandı. Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı Etkinlik Alanı’nda da gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Konserde sahne alan sanatçılar, seslendirdikleri marşlar ve sevilen parçalarla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konser sonrasında yaptığı açıklamada “30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük kararlılığının tarihe altın harflerle yazıldığı bir gündür. Bu büyük zaferin 103. yıl dönümünde hemşehrilerimizle birlikte aynı coşkuyu paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, zaferimizin gururunu halkımızla birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Adıyaman’da birlik ve beraberlik içinde nice bayramları kutlamak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA