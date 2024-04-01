Polat, kamuoyuna şu ifadelerle seslendi:

"Kıymetli hemşerilerim; Adıyaman’a olan sevdamızı hizmete dönüştürmek için başladığımız süreç dün yapılan seçimlerle birlikte nihayete erdi. Dün gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde tecelli eden halk iradesine saygı duyuyor, sandıkta oyunu kullanarak sorumluluğunu yerine getiren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren Milletvekillerimiz ve AK Parti kadroları ile birlik ve beraberlik içerisinde gece gündüz demeden sahada birçok program gerçekleştirdik. Teşkilat mensuplarımızla özveriyle çalıştık, koşturduk, emek verdik. Hem halkımızın nabzını tuttuk, hem de projelerimizi, hedeflerimizi vatandaşlarımızla paylaştık. İftar, sahur ve çeşitli programlarla da toplumumuzun çeşitli kesimleriyle buluştuk. Seçim döneminde yaptığımız tüm programlarda bizi muhabbetle bağrına basan tüm hemşerilerime destekleri ve duaları için teşekkür ediyorum. 31 Mart seçim sonuçlarının şehrimize, ilçelerimize, beldelerimize, mahallelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyor, belediye meclis üyelerini, il genel meclisi üyelerini, muhtarları ve azaları ayrı ayrı kutluyorum.

Seçim sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla analiz ederek gerekli şahsi muhasebemi yapacağımın bilinmesini istiyorum.

Ben bir Adıyaman sevdalısı olarak şehrimin ve çok sevdiğim Adıyaman halkının yanında olmaya, onların sorunlarına çözüm bulmaya, dertlerine çare aramaya bundan önce olduğu gibi bundan sonra da elimden geldiğince devam edeceğim. Bizim bu şehre sevgimiz makam ve mevkinin ötesindedir. Bunun böyle bilinmesini hasseten istirham ediyor, bu süreçte istemeyerek kırdığım, üzdüğüm vatandaşlarımızdan da haklarını helal etmelerini istiyorum. Seçilen Belediye Başkanının Adıyaman’a güzel hizmetler kazandıracağını temenni ederek tüm Adıyamanlı hemşerilerime saygılarımı sunuyorum."

Kaynak : PHA