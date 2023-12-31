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AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Başaran, mesajında, zorlu zamanlardan geçilen 2023'ün son günlerini yaşadıklarını belirtti.

Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına destek verdiğini seçimlerde gösterdiğini aktaran Başaran, "Bu karar, milletimizin dirlik düzene, birlik beraberliğe, güven istikrara ve hizmet siyasetine verdiği önemin, memleketimizin istikbaline ilişkin faziletli öngörüsünün 'güçlü, büyük ve tam bağımsız Türkiye' hedefine bağlılığının en iyi örneğini bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Başaran, bu sene Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladıklarını, yeni yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına inandıklarını belirtti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta başta Adıyamanımız olmak üzere 11 ilimiz derin bir yara aldı. Yüzyılın felaketi olarak adlandırdığız depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Başaran, "Yakın tarihimizin en büyük doğal afeti olarak nitelendirilen bu depremler, bir yandan her birimizin yüreğinde derin yaralar açarken diğer yandan da milletçe dayanışma duygumuzun ne derece sarsılmaz olduğunu ve devletimizin yaraları ne denli hızla saracak kabiliyet ve kapasiteye ulaştığını göstermiştir. Devletimiz zor zamanlar geçiren ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın her zaman yanında oldu, olmaya devam edecek ve yaraları saracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Başaran, dünyanın, 2023'ü haydut ve katil İsrail'in masum ve mağdur Filistin halkına yaptığı katliamı hatırlayacağını ve bu katliamın bütün dünyada derin acılar ve izler bıraktığını belirtti.

Yeni yılda yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Başaran, şunları kaydetti:"2024'te ilk vazifemiz, Türkiye'mizi dünyanın önde gelen ülkeleri arasına yükselten dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığındaki AK Parti'mizin yerel seçimlerde aday göstereceği kadroların seçimi kazanmasına destek vermek olacaktır. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle AK Parti'mizin Adıyaman Merkez İlçe Başkanı olarak görev ve sorumluluk aldım. Hiçbir zaman bağımı koparmadığım Adıyaman ile hemşerilerimle bu kez AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı olarak, kucaklaşmak nasip oldu. Bu süreçteki sıcak ilgi ve desteğinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizleri yanımızda görmek, birlikte çalışmak şahsım ve partimiz için büyük bir güç ve memnuniyet kaynağı olacaktır. Hem yeni yılda hem de her daim Adıyaman'ımız da ve tüm ülkemize her şeyin en iyisini, en hayırlısını diliyorum. 2024'ün Ülkemize, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, mazlum coğrafyalarda akan kanın son bulduğu yeni bir dünyaya kapı aralamasını Allah'tan niyaz ederim." dedi.

Kaynak : PHA