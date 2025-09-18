Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkan Kablan konuşmasının devamında, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin, kamuya ait alanları halka değil şahıslara hizmet edecek şekilde kullandığını kamuoyunun takdirine sunuyoruz” dedi.

Gülbahar SÜNGÜ – AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Adıyaman Belediyesi’ni eleştirerek, “Halka hizmet edilmesi gerekirken, belediyeye ait yeşil alanların yapı firmalarına ve benzeri ticarethanelere verildiğini üzülerek görüyoruz” ifadelerini kullandı.

