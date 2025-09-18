Gülbahar SÜNGÜ – AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Adıyaman Belediyesi’ni eleştirerek, “Halka hizmet edilmesi gerekirken, belediyeye ait yeşil alanların yapı firmalarına ve benzeri ticarethanelere verildiğini üzülerek görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Kablan konuşmasının devamında, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin, kamuya ait alanları halka değil şahıslara hizmet edecek şekilde kullandığını kamuoyunun takdirine sunuyoruz” dedi.
