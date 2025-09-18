Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Belediyesi tarafından kentin hijyen seviyesini artırmak için ‘Temiz Bir Adıyaman İçin El Ele’ sloganıyla kapsamlı bir temizlik seferberliği başlatıldı. Temizlik seferberliği, 19 Eylül 2025 Cuma günü, saat 10.00’da, Eğriçay Parkı ve Millet Bahçesi’nde başlayacak.

Temiz bir çevre için herkesin katkısının önemli olduğunu bildiren Adıyaman Belediyesi, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

“21 Eylül Temizlik Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, çevremizi birlikte güzelleştirmek için buluşuyoruz! Adıyaman Belediyesi olarak, doğaya ve yaşadığımız şehre sahip çıkmak için herkesi temizlik seferberliğine davet ediyoruz. Birlikte daha temiz, daha yaşanabilir bir Adıyaman için sen de bizimle ol!”

Kaynak : PHA