Şeriban ÖZÇAKMAK – Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman Emniyet Müdürü olarak atanan İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla İl Emniyet hizmet binası önünde düzenlenen törenle karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yeni atanan İl Emniyet Müdürleri Ve Daire Başkanlarıyla Bakanlık’ta bir araya gelerek, “'Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı yapma' hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu ulvi amaç uğruna ataması gerçekleşen il emniyet müdürlerimizin her birine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bayrağı devreden arkadaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kıymetli emniyet müdürlerimiz, yeni göreve başlayacağınız illerimizdeki tüm vatandaşlarımıza selamlarımızı iletin" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak : PHA