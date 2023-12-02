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Alınan bilgiye göre kavga, ilçeye bağlı Kargalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Ailelerin karıştığı bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mustafa Özgül, Mehmet Özgül, Necmettin Özgül, Cebrail Özgül, Haci Vakkas Özgül, Yıldız Özgül, Hatice Özgül ile Nurgül Özgül yaralandı.

Kavgayı duyanlar durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Jandarma hastanede güvenlik önlemleri alırken, çıkan kavgada 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.



Kaynak : PHA