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Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Ortanca köyünde meydana geldi. İddiaya göre evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabancayı alarak oynamaya başladı. Sercan Demir (12) kazara tetiğe dokunmasıyla tabanca ateş aldı. Silah sesini duyan yakınları durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gerger Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Demir’in cenazesi otopsi için morga konulurken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Kaynak : PHA