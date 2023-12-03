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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde 11 il arasında en çok yıkımın yaşandığı Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı esnasında 8 katlı binanın bir bölümü bağlanan halat yardımıyla yıkıldı.

Deprem sonrası ağır hasar alan binaların yıkımı esnasında Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 40 dairenin bulunduğu 8 katlı binanın yıkımında bir bölümünün yıkımı için vinç yardımıyla halat bağlandı. Halatın bir ucu binaya diğer ucu ise ekskavatöre bağlandı. Ekskavatör ile halat çekilerek bina yıkılmaya çalışıldı. Bir süre bina sağa sola sallanırken 1 saat süren çalışmanın ardından binanın bir bölümü büyük gürültüyle yere yığıldı. Binanın yıkılmasıyla çevre toz bulutu kapladı. Yıkım esnasında ise vatandaşlar cep telefonları ile o anı görüntülemeye çalıştılar.



Kaynak : PHA