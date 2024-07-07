AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre 7 Temmuz Pazar gecesi saatlerinden itibaren Trabzon ve Giresun'da, 8 Temmuz Pazartesi sabahından itibaren Samsun ve Ordu çevreleri sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - AFAD, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 4 ilde yaşayanları uyardı.

Alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, 7 Temmuz Pazar günü gece saatlerinden itibaren Trabzon ve Giresun'da; 8 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren; Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Ordu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1809957029861278057