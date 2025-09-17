Bunlar da ilginizi çekebilir

Vali Osman Varol Yaptığı açıklamada, “Merhuma Allah’tan rahmet acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Şeriban ÖZÇAKMAK – Hatay'da hayatını kaybeden Uzman Çavuş Abuzer Ertürk'ün cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi. Uzman Çavuş Abuzer Ertürk için bugün memleketi Adıyaman’da cenaze töreni gerçekleştirildi. Ertürk, kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol da katıldı.

