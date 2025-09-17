Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman ilçelerindeki köy okullarında görev yapan öğretmenlerin yaşadığı ulaşım ve barınma sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Adıyaman Eğitim-Sen Şube Başkanı Zeynel Polat, “Öğretmen arkadaşlarımız köyde kalmak zorunda kaldıkları için barınma problemi ortaya çıkıyor. Lojman sorununun bir an önce çözülmesi gerekiyor” dedi.

“Köy öğretmenleri, ulaşımda sorun yaşıyor”

Adıyaman’da özellikle kırsal kesimde yaşayan öğretmen arkadaşlarımızın ulaşım ve barınma sorunu var. Çünkü uzak köylere gidiş geliş noktasında zaman zaman sorunlar yaşanıyor” dedi.

“Bir lojmanda, birden fazla bekar öğretmen kalıyor”

Bazı köylerde, öğretmen arkadaşlarımız köyde kalmak zorunda kaldıkları için barınma problemi ortaya çıkıyor. Gerger Gölyurt Köyümüz’e gittiğmizde, 3-4 tane okulumuzda 40-50 tane eğitim emekçisi arkadaşımızın çalıştığını gördük. Ancak, mevcut noktada öğretmen arkadaşlarının ihtiyacını karşılayacak kadar lojman sayısı yok. Bekar olan 2-3 öğretmen arkadaşımız birlikte bir lojmanda kalıyor. Bazı lojmanların ise tadilata ihtiyacı olduğunu gördük. Bu noktada da Milli Eğitim Müdürlüğü’ne talebimiz var: Özellikle Gölyurt gibi gidiş ve gelişlerin zor olduğu yerlerde, lojman sorununun bir an önce çözülmesi ve öğretmen arkadaşlarının bu sorunundan kurtulması lazım ki sınıflarda öğrencilerle çok daha rahat bir şekilde ders yapabilsinler” ifadelerini kullandı.

“İlkokul ve ortaokullara ayrılan bütçe yetersiz”

Okullara yeteri kadar bütçe ayrılmasını talep eden Başkan Polat, “Okullara zaman zaman bütçe ayrıldığını biliyoruz ama özellikle ilkokullara ve ortaokullara yeteri kadar bütçe ayrılmıyor. Bu noktada da okullara yeteri kadar güç ayrılması noktasında bir talebimiz var” dedi.

“Mevsimlik tarım işçisi öğrencilerinin eğitime devam etmesi gerekiyor”

Mevsimlik tarım işçisi öğrencilerinin eğitim sürecine eksiksiz katılması için bir eylem planına başlanması gerektiğinin altını da çizen Başkan Polat, “Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitime kavuşturulması ve eksik kaldıkları eğitim noktasında tekrar eğitimlerine devam etmesi için de gerekli çalışmaların bir an önce yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

