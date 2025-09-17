Murat KAYIŞ – 6 Şubat 2023 depremlerinde enkazdan sağ kurtulan ve yüzde 86 engelli raporu bulunan 63 yaşındaki Rahime Karabiber, Adıyaman’daki K-2 konteyner kentte yaşadığı sağlık ve barınma sorunlarını anlatarak yetkililere yardım çağrısında bulundu. Kollarında ve ayaklarında platinler bulunan, oksijen makinesine bağlı yaşayan Karabiber, tahsis edilen konteynerdeki fiziksel eksikliklerin giderilmediğini, konteyner kent yönetiminden gördüğü muamelenin ise mağduriyetini derinleştirdiğini söyledi.

K-8’den K-2’ye Taşınma ve Konteynerdeki Fiziksel Eksiklikler

Adıyaman Valiliği kararıyla K-8 Konteyner Kent’in boşaltılmasının ardından K-2 Konteyner Kent’e nakledildiğini söyleyen Karabiber, tahsis edilen konteynerin tavanında ve banyo bölümünde kırıklar bulunduğunu, defalarca yönetim ve ilgili birimlere başvurmasına rağmen sorunların giderilmediğini anlattı. Başvurularının ardından konteynerin üzerine yalnızca bir branda çekildiğini, bu koşullarda yaşamaya zorlandığını ifade etti.

Sağlık Sorunlarıyla Hayatta Kalma Mücadelesi

Karabiber, kolları ve ayaklarında platin bulunduğunu, tansiyon ve şeker hastalığı ile beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle zaman zaman yürüyemediğini belirtti. Oksijen makinesine bağımlı olduğunu ifade eden Karabiber, doktorlarının ‘dışarı çıkmaması’ uyarısına rağmen konteynerdeki eksiklikleri bildirmek için sık sık yönetime gitmek zorunda kaldığını söyledi. Karabiber, “Üç yıl çekyatlarda yattım, ömrümde bir kere aldığım yatağı da depremde kaybettim. Ben artık bu çekyatlarda batıyorum, hastayım” diye konuştu.

Deprem Gecesinden Bugüne Sosyal İzolasyon ve Aile Sorunları

6 Şubat gecesini anlatan Karabiber, deprem anında tek başına olduğunu, evinin çöktüğünü ve daha sonra beş oğlunun kendisini kabul etmediğini belirtti. Bir süre K-8’de daha donanımlı bir konteynerde yaşadığını, K-8’in boşaltılmasıyla K-2’deki mevcut koşullara maruz kaldığını söyledi: “K-8’de televizyonumuz, klimamız, buzdolabımız vardı. Rahat etmiştik. Ama şimdi K-2’deki konteynerde hiçbir şey yok. Bozuk bir konteyneri bize layık gördüler.”

Yönetimle Yaşanan Kavga İddiası

K-2 Konteyner Kent yönetimine yaptığı başvuruda kendisine yönelik sert bir muameleyle karşılaştığını iddia eden Karabiber, müdürün elini masaya vurarak kendisini azarladığını, oksijen makinesi olmadan dışarı kaçmak zorunda kaldığını anlattı. Karabiber, yaşananı ‘‘Ayaklarım patladı, nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Oksijenim olmadan nefes alamıyorum’’ sözleriyle aktardı.

Bürokratik Engeller ve Yolsuzluk İddiası

Bakıcı tutabilmesi için gerekli engelli raporunu çıkaramadığını söyleyen Karabiber, ‘‘Dört puan eksiğim var diye rapor vermediler’’ iddiasında bulundu. Karabiber, rapor çıkarma sürecinde kendisine ‘‘100 milyon ver, çıkarırım’’ şeklinde bir teklif yapıldığını öne sürdü ve Adıyaman’da torpil iddialarının yaygın olduğunu söyledi. Bu iddia, somutlayacak resmi soruşturma ile doğrulanması gereken ciddi bir suçlama niteliği taşıyor.

‘Devletimiz El Uzatsın’ Çağrısı

Tüm sıkıntılarına rağmen devletten umutlu olduğunu belirten Karabiber, yetkililere şu çağrıda bulundu: ‘‘Devletimiz bizim gibilere el uzatsın. Bizi bu insanlara bırakmasınlar. Bu insanlar vicdansız olmuş. Yardımlar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmıyor. Biz kaderimize terk edildik. Ne olur sesimizi duysunlar.’’

Uzman Görüşü ve Denetim İhtiyacı

Konteyner kentlerde fiziksel koşullar, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, hak sahipliği ve denetim mekanizmalarının etkinliği daha önce de kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Rahime Karabiber’in dile getirdiği sorunlar hem saha incelemesini hem de ilgili kurumların süreçlere ilişkin belgelerinin incelenmesini gerektiriyor.

Kaynak : PHA