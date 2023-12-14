Tahmini Okuma Süresi: dakika

Başkanlığını Mustafa Çam ve başkan yardımcılığını Ebubekir Topbaş’ın yaptığı “02 Adıyaman Tütün, Üretim ve Pazarlama Kooperatifi”, başkanlığını Şevket Alagöz ve başkan yardımcılığını Yılmaz Karakuş’un yaptığı “Has Türün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi”, başkanlığını Bahri Turan ve başkan yardımcılığını Ali Zeytin’in yaptığı “Tek Başına İçilebilir Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi”, başkanlığını Abdurrahman Kaya'nın yaptığı “Çelikhan Tütün, Üretim ve Pazarlama Kooperatifi” heyetleri Ak Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı'nda Adıyamanlı tütüncülerin sorunlarının çözümüne yönelik bir dizi temasta bulundular.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayş, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman çok büyük yaralar almış ve bütün kesimler gibi tütüncüler de bu depremden olumsuz etkilenmişti. Depremin hemen ardından devletimiz ve hükümetimiz Adıyaman’ın sorunlarına yönelik önemli adımlar atarak vatandaşlarımızın yaralarına merhem olabilmek için seferber olmuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin bütün yetkilileri ilimizi ziyaret ederek yapılması gerekenler konusunda çeşitli incelemelerde bulunmuşlardır." dedi.

"Adıyaman'a özel %50 vergi indirimi"

Milletvekili Alkayış, Adıyaman'a özel olarak bir vergi indirimi kararı alındığını aktararak, tütün üreticilerinin yanında oldukların aktardı. Alkayış, tütünden alınan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi)’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ve sadece Adıyaman’a özgü olmak kaydıyla yüzde 50 oranında indirildiği bildirdi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış, hükümetin almış olduğu bu kararın Adıyamanlı tütün üreticilerine rahat bir nefes aldıracağını, her zaman ve her ortamda Adıyamanlı çiftçilerin ve bütün vatandaşların yanında olduklarını, çiftçilere destek olmaktan asla kaçınmayacaklarını dile getirdi.

Tütün kooperatifi temsilcileri, alınan bu karardan dolayı çiftçilerin rahat bir nefes alacağını belirterek bu ve benzeri olumlu gelişmelerin devam etmesini dilediler. Ayrıca, bu önemli kararın alındığı toplantıda kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ortaya koyduğu gayretli çalışmalarla onları umutlandıran ve Adıyamanlıların Ankara’daki açık kapısı olan AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış’a da teşekkürlerini ileten heyet, bu müjdeli haberle Ankara’dan Adıyaman’a döndü.

Kaynak : PHA