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Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre'nin, 6 Şubat depremleri sonrası yoğunlaştırdığı Ankara ve İstanbul temasları Besni'ye yatırım, kaynak ve destek olarak dönmeye devam ediyor. Başkan Emre bu temasları sonucunda ilçeye bir de itfaiye aracı kazandırdı.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre'nin ilçeye kaynak bulmak, yatırım getirmek ve destek almak amacıyla bakanlıklar ve özel şirketler nezdinde yürüttüğü yoğun ziyaretler kapsamında Ford Otosan tarafından bir adet itfaiye aracı hibe edildi.

Besni Belediyesi'ne hibe edilen 18 metre merdiven uzunluğunda İtfaiye aracının teslim törenine, İnsan Kaynakları Direktörü Ali Rıza Aksoy ve Yangın Güvenliği Lideri Halil Zeybek ile Besni Belediye Başkanı Emre katıldı.

Başkan Emre törende, " Ali Rıza Aksoy ve Halil Zeybek'e gösterdikleri ilgi, alaka ve destek için şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Besnimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA