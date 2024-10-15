"850 Öğrenci ve aile destek veriyor"

Okul Müdürü Ümit Coşkun'un verdiği bilgilere göre, K2A, K2B, K6 ve K10 konteyner kentlerinde yaşayan ilkokul öğrencileri ve ailelerinin katkılarıyla düzenlenen kermese, yaklaşık 850 öğrenci ve velinin katılım sağladığı bildirildi. Coşkun, kermesin amacının hem yardım toplamak hem de çocuklara dayanışma duygusunu aşılamak olduğunu belirtti:

"100. Yıl İlkokulu olarak, öğrencilerimiz ve velilerimizin desteğiyle Filistinli kardeşlerimize yardım etmek amacıyla bu kermesi düzenledik. Elde edilen tüm geliri, Filistin halkına bağışlayacağız."

Sabah saatlerinde başlayan kermes, öğle yemeği için de vatandaşları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil girişi karşısında yer alan K2B'deki kermes alanına davet ediyor. Erken saatlerden itibaren yoğun ilgi gören kermeste, duyarlı halkın desteğiyle önemli miktarda yardım toplanacağı düşünülüyor.

"Filistin’de Yaşanan İnsanlık Krizi"

Filistin’de yaşanan çatışmalar, özellikle Gazze ve Batı Şeria'da sivil halkı derinden etkiliyor. Son verilere göre, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aştı, yaralı sayısı ise 10 binin üzerine çıktı. Ayrıca, 1 milyondan fazla Filistinli, yerinden edilerek evsiz kaldı.

Filistin’deki savaş mağduru çocuklara yardım eli uzatmak amacıyla Adıyaman'da bu kermes, anlamlı bir dayanışma etkinliği olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanında da benzer yardım kampanyaları düzenleniyor. Kermesin tüm geliri, Filistin’deki çocukların acil ihtiyaçlarını karşılamak için gönderilecek.

Kaynak : PHA