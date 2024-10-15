10 bin 664 kişinin sorgulandığı çalışmalar kapsamında, aranan 97 şahıs yakalanırken, çeşitli suç unsurları da ele geçirildi.

Adıyaman Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, yapılan sorgulamalarda 2 tabanca, 8 tüfek, 48 fişek, 2 kesici ve delici alet, 3 çalıntı motosiklet ve 43.17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Adıyaman genelinde huzur ve güven ortamını tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen bu operasyonlar kapsamında suç unsurlarının tespiti ve müdahaleleri devam ediyor. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama konusundaki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelede vatandaşlardan da destek beklediklerini ifade ederken, ihbarların önemine dikkat çekti.

Kaynak : PHA