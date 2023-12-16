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Mimar Sinan Parkı önünde beyaz önlükleriyle toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde pankartlarla İsrail'in Filistin'e yönelik 5 haftadır devam eden saldırısını kınayarak sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Gölbaşı Caddesi üzerinden Demokrasi Parkı'na yürüyen hekim ve sağlık çalışanlarına yol boyu vatandaşlar da destek vererek, korteje katıldılar.

Sağlık çalışanları ve hekimlerin sessiz yürüyüşüne destek veren STK temsilcileri ve vatandaşlar yürüyüş boyunca İsrail'i tel'in eden sloganlar atarken, çok sayıda sürücü de korna çalarak destek verdi.

Toplanan kalabalık adına açıklama yapan Doktor Hüseyin Ali Tamer, "İşgalci İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulüm, 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaşmakta ve Gazze'de sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin büyük bir katliam bütün dünyanın gözü önünde devam etmektedir." dedi.

Konuşması tekbirler ve sloganlarla kesilen Dr. Tamer, konuşmasına; "İnsan haklar ve uluslararası hukuk kurallar açıkça ihlal edilerek hastaneler, okullar ve hatta Birleşmiş Milletler'in sığınakları dahi hedef alınmış ve binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur. Hekimler ve sağlık çalışanlar olarak İsrail'in saldıklarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız." ifadeleriyle devam etti.

Yapılan zulme karşı desteğini bildiren, İsrail ürünlerine yönelik boykotun İsrail malı ilaç firmalarına karşı da yapılması çağrısında bulunan Dr. Tamer, "Yaşanan zulme sessiz kalan dünyaya karşı tepkimizi göstermek için 18 Kasım Cumartesi günü İstanbul Balat sahilinde başlattığımız 'Sessiz Yürüyüş'ü, ülkemizde ve tüm dünyada yaygınlaştıracağız. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışan ve vicdanlı insanlar harekete geçmeye çağıyoruz. Yaşananlara karşı tepkimizi her şekilde göstermeye kararlıyız. Bu sebeple tüm sağlık camiamızı, Gazzeli kardeşlerimize yapılan zulme karşı desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından sağlık çalışanları Gazze'de hayatını kaybedenler için dua ederek, olaysız bir şekilde dağıldı.



Kaynak : PHA