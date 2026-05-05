Adıyamanlı sporcular, okul sporları güreş müsabakalarında elde ettikleri derecelerle öne çıktı. Grekoromen stilde farklı kategorilerde mindere çıkan sporcular, Türkiye üçüncülükleri kazanarak önemli bir başarı elde etti. Türkiye genelinden yüzlerce sporcunun katıldığı organizasyonlarda Adıyamanlı gençler, performanslarıyla dikkat çekti.

Grekoromen Güreş Yıldızlar Türkiye Birinciliği'nde 320 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, 38 kilogram kategorisinde mindere çıkan Mehmet İdacı, sergilediği üstün performansla dikkat çekti. Zorlu rakiplerini geride bırakan İdacı, Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir derece elde etti.

Grekoromen Güreş Küçükler Türkiye Birinciliği'nde ise her sıklette 16 sporcunun yarıştığı müsabakalarda üç farklı kategoride başarı elde edildi. 30 kilogramda Muhammed Ferman Sertkaya, 34 kilogramda Abdulfettah İdacı ve 57 kilogramda Yiğit Buğra Çosgun, gösterdikleri başarılı performansla Türkiye üçüncülüğüne uzandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: 'Elde edilen derecelerin, sporcuların disiplinli çalışması, azmi ve kararlılığının bir sonucu olduğu belirtilirken, bu başarıların gelecek adına umut verdiği ifade edildi. Yetkililer, dereceye giren sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

