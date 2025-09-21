Şeriban ÖZÇAKMAK – İlçe Müftülüğümüz tarafından düzenlenen 2025 Hafızlık İcazet Merasimi’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan 60 öğrenci, düzenlenen törenle hafızlık belgelerini aldı.

Düzenlenen törene, Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, ilçe müftüleri, din görevlileri ve pek çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an tilaveti ile başlayan, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi ile devam eden programda, hafızlara ve öğretici hocalara İl ve İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan ödül ve plaketleri takdim edildi.

İlçe Kaymakamı Soysal törende yaptığı açıklamada, “Hafızlık kervanına katılan 60 kardeşimizi tebrik ediyor, hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçen hocalarımıza ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA