Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce, “Huzurlu Sokaklar-17” uygulaması kapsamında geniş çaplı denetimler yapıldı. Uygulama kapsamında, 2.705 şahıs, 792 araç, 252 Motosiklet kontrol edildi.

Yapılan kontroller kapsamında, 7 kesici alet, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 20 sentetik hap (galara), 3.12 gr esrar, 33 fişek ele geçirilirken, 3 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

Aynı zamanda, 2 Araç trafikten men edilirken, 310.428 TL idari para cezası uygulandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Adıyaman Emniyeti olarak, huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PHA