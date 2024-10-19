Toplantıya Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın yanı sıra, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Gölbaşı Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, Kahta İlçe Başkan Vekili Gaffar Çelebi ve Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz ile başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katılım sağladı.

"Belediye Projeleri Detaylı Şekilde Sunuldu"

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye olarak yürütülen projeler, altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve sosyal hizmetler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Kahta’nın gelişimi için planlanan projeler, belediyenin öncelikleri ve karşılaşılan zorluklar ele alındı. Başkan Hallaç, Kahta’nın kalkınması için yapılan çalışmaları aktardığı konuşmasında, Kahta’nın geleceği için atılan adımların önemine vurgu yaptı.

"Verimli İstişareler Gerçekleştirildi"

Toplantıda, belediyeler arası iş birliğinin önemi ve yerel yönetimlerde yaşanan sorunların çözümü için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Başkan Hallaç, Mücahit Yanılmaz’a ve toplantıya katılan diğer başkanlara katkılarından dolayı teşekkür ederek, yapılan istişarelerin Kahta’nın geleceği için önemli bir yol haritası oluşturduğunu belirtti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, ziyaretin; belediye projelerinin hızla hayata geçirilmesi ve Kahta’nın kalkınma sürecine katkı sağlayacak adımların atılması noktasında önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Kaynak : PHA