Belediye Fen İşleri ekipleri, özellikle 3. Çevre Yolu'nda yer alan okulların bulunduğu 10 farklı noktada bu çalışmaları gerçekleştiriyor.

"Hız Kesici Kasisler ve Şerit Çalışmaları"

Adıyaman Valiliği İl Trafik Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda, şehir merkezindeki okulların önünde trafik güvenliğini sağlamak için hız kesici kasisler ve yaya şeritleri yapılıyor. Belediye Fen İşleri ekipleri, bu düzenlemeleri hızla tamamlayarak, özellikle okul önlerinde yaya güvenliğini artırmayı hedefliyor.

"Eski Kasisler Yenileniyor"

Çevre Yolu üzerinde okulların yoğun olduğu bölgelerde toplam 10 adet yeni asfalt kasis yapıldı. Aynı zamanda ağır tonajlı araçlar ve iş makineleri nedeniyle hasar gören eski kasisler de yenileriyle değiştirilerek, trafik akışının daha güvenli ve kontrollü bir hale gelmesi sağlandı.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, bu çalışmalar ile okul önlerinde araçların hızlarının azaltılması ve yayaların güvenli bir şekilde yolları kullanmasının sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Kaynak : PHA