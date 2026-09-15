Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesi amacıyla kent genelinde yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini artırdı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla sürdürülen çalışmalarda, özellikle yaya hareketliliğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi. Ekipler, kaldırımları ve yaya geçiş güzergâhlarını daraltan veya kullanılamaz hale getiren unsurları kontrol etti. Denetimlerde kaldırımlarda ve yaya geçiş güzergâhlarında bulunan motosiklet, bisiklet ve elektrikli araçların yanı sıra duba, reklam panosu ve benzeri işgal unsurları incelendi. Zabıta ekipleri, öncelikle esnafı kamuya ait alanların amacı dışında kullanılmaması konusunda bilgilendirerek uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıların ardından esnafın büyük bölümünün işgale neden olan araç ve malzemeleri herhangi bir yaptırıma gerek kalmadan kaldırdığı görüldü. Esnaf ile zabıta ekipleri arasında sağlanan iş birliği sayesinde yaya alanları yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Kaldırımların başta çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler olmak üzere tüm yayaların güvenli ve erişilebilir şekilde kullanabilmesi gerektiğini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Amacımız ceza yazmak değil, kaldırımlarımızı yayalarımız için güvenli ve erişilebilir hale getirmek. Zabıta ekiplerimizin uyarılarına duyarlılıkla yaklaşarak işgalleri kendi iradesiyle kaldıran esnafımıza teşekkür ediyorum. Kaldırımlar hepimizin ortak kullanım alanı. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın, engelli hemşehrilerimizin ve tüm yayalarımızın bu alanları hiçbir engelle karşılaşmadan kullanabilmesini istiyoruz. Esnafımızla ve hemşehrilerimizle birlikte daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini kent genelinde düzenli olarak sürdüreceği bildirildi.