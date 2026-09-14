Yetim Vakfı Adıyaman Teşkilatı tarafından 'İyilik çantası sizinle dolsun' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye ve hediye desteğinde bulunuldu.

6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Adıyaman'da çocukların yüzünü güldüren anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yetim Vakfı Adıyaman Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen programda ihtiyaç sahibi çocuklara içerisinde çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu 'İyilik Çantaları' ile hediyeler dağıtıldı. Programda ayrıca yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli oyunlar düzenlenerek çocukların keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

Programa Yetim Vakfı Adıyaman Teşkilatı Başkanı Nihat Yılmaz, vakıf gönüllüleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yüz boyama ve çeşitli oyunlarla çocuklara eğlenceli anlar yaşatıldı. Gönüllerince eğlenen çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, programın sonunda kırtasiye setleri ve çeşitli hediyeler çocuklara takdim edildi.

Programda konuşan Yetim Vakfı Adıyaman Teşkilatı Başkanı Nihat Yılmaz, etkinliği çocukların gönüllerine dokunmak ve eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, '6 Şubat depremlerinde ağır bir imtihan yaşayan Adıyaman'ımızda, Yetim Vakfımızın öncülüğünde çocuklarımızın gönüllerine dokunmak, yüzlerindeki tebessüme ortak olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve yeni eğitim-öğretim yılının başladığı bu anlamlı günde eğitim yolculuklarına küçük de olsa bir katkı sunmak için böyle anlamlı bir program düzenledik' dedi.

Dağıtılan çantaların yalnızca kırtasiye malzemelerinden ibaret olmadığını ifade eden Yılmaz, 'Bizim için bugün dağıttığımız her bir çanta, her bir kırtasiye malzemesi sadece bir ihtiyaç değil; çocuklarımızın yüreğine bırakılan bir umut, geleceğe uzanan bir kardeşlik eli ve 'Sen yalnız değilsin, biz senin yanındayız' mesajıdır. Çünkü bir çocuğun yüzündeki tebessüm, dünyadaki en kıymetli mutluluklardan biridir' diye konuştu.

Etkinliğe katkı sağlayan hayırsever ve gönüllülere teşekkür eden Yılmaz, 'Bu anlamlı organizasyona öncülük eden Yetim Vakfımıza, katkı sunan kıymetli hayırseverlerimize, emeği geçen tüm dava ve yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Yetim Vakfı Adıyaman Teşkilatı tarafından düzenlenen program, çocukların yüzlerinde tebessüm oluştururken, dayanışma ve yardımlaşmanın güzel örneklerinden biri oldu.