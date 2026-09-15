Adıyaman'da minibüs ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 çocuk yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü aracıyla, olay yerini terk etti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin, Ömer Güler idaresindeki 02 M 0039 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, Eyüp Avcı yönetimindeki 45 HC 6099 plakalı otomobile çarptı.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Beytullah Efe I., ve Ömer Asaf I., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya neden olan ve olay yerinden ayrılan otomobilin sürücüsünün tespit edilmesi için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.