Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlara Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da katıldı.

Ortak çalışmalar kapsamında yeni nesil organize suç örgütleri ile bu yapıların sosyal medya ve iletişim platformlarındaki faaliyetleri teknik ve fiziki takibe alındı.

ADIYAMAN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 48 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonlar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, '48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1.008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.' ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADAN TETİKÇİ TEMİN ETMEYE ÇALIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturdukları gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu öven, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları; örgütsel faaliyetlerini bu mecralar üzerinden duyurmaya çalıştıkları belirlendi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE SOSYAL MEDYADAN ELEMAN KAZANDIRMA ÇABASI

Soruşturma dosyalarındaki tespitlere göre şüphelilerin, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya platformlarına taşıdıkları kaydedildi.

Şüphelilerin ayrıca suç faaliyetlerinin olağan olduğu yönünde algı oluşturmaya ve sosyal medya aracılığıyla örgütlere yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları bildirildi.

OPERASYONA KATILAN BİRİMLERE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanlığının açıklamasında operasyonlarda görev alan birimlere teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

'Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Kaynak : PERRE