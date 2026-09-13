Olay, 11 Eylül'de Kahta'nın Karşıyaka Mahallesi El-Kahtavi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan olayda Cihat Kalan tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kalan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ OLAY GÜNÜ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Erkan Ardıç, olay günü yakalanarak gözaltına alındı.

Cihat Kalan'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Ardıç, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ardıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PERRE