Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında Mara ve Musalla mahallelerinde uygulanan kentsel dönüşüm projesi tamamlandı.

Mara ve Musalla Mahallelerinde 5 etap halinde yürütülen proje kapsamında 1 bin 427 konut ve 134 ticari ünite inşa edilirken, son etapta bulunan hak sahiplerine de anahtarları teslim edildi.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinin ağır yıkıma neden olduğu Adıyaman'da, yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 30 bin 835 afet konutu, 10 bin 158 köy evi ve 2 bin 580 iş yeri olmak üzere toplam 43 bin 573 bağımsız bölüm inşa edildi.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde kentsel dönüşüm projelerine de ağırlık verilirken, Adıyaman merkezde bulunan Mara ve Musalla mahallelerinde yaklaşık 41 hektarlık alanda dönüşüm gerçekleştirildi.

TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen projede, 125 metrekarelik 3+1 ve 90 metrekarelik 2+1 daireler inşa edildi. Daha önce araçların giremediği çıkmaz sokakların ve toprak-kargir yapıların bulunduğu bölgede, yatay mimariye uygun modern konutlar yükseldi.

Konutların tamamlanmasının ardından son etapta yer alan hak sahiplerinin de anahtarları teslim edildi. Projede konutlara yerleşim oranı yüzde 80'i aşarken, bölgede yeni yaşam başladı.

Kentsel dönüşümle birlikte depremde hasar gören ve riskli yapıların bulunduğu bölgenin modern ve güvenli konutlarla yeniden şekillendirilmesi hedeflendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Samet Şirin, 'Burası Adıyaman'ın yapı stoku açısından en eski ve yapı kalitesi anlamında en sorunlu mahallelerinden bir tanesi. 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan afet konutlarının dışında, şehrin yeniden inşası ve ihyası anlamında burada bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 41 hektarlık alanda hayata geçirilen proje kapsamında 1 bin 427 konut ve 134 ticari ünite bulunuyor. Şu anda konutlarda yüzde 81 oranında yerleşim doluluğuna ulaşıldı. Bir etabımızda ise teslimatlar devam ediyor. Vatandaşlarımıza verilen sözlerin yerine getirilmesinin gururunu ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu dönüşümün vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlamasından büyük mutluluk duyuyoruz' diye konuştu.