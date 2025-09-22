Panelde Cumhuriyet ve Kürt Meselesi Üzerine Konuşma

Panele konuşmacı olarak katılan İHD Eş Genel Başkanı Av. Eren Keskin, Cumhuriyet’in tek kimlik üzerine inşa edildiğini savunarak, bu durumun farklı kimlikleri yok saydığını ileri sürdü. Keskin, Kürt meselesini “Kürdistan meselesi” olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu Cumhuriyet, kuruluşundan itibaren Türk ve Sünni Müslüman kimliği temel alınarak şekillendirildi. Diğer tüm etnik, inanç ve cinsiyet kimlikleri ya yok sayıldı ya da asimile edildi. Bize çocukluğumuzdan itibaren öğretilen tarih büyük ölçüde yalandır. Bugün yaşadığımız sorunlar da bunun sonucudur. Bana göre asıl mesele Kürt meselesi değil, Kürdistan meselesidir.”

Keskin ayrıca barış sürecine ilişkin değerlendirmesinde, sürecin iç dinamiklerle değil dış baskılarla başladığını savunarak, “Devlet bu süreci içeriden gelen bir taleple değil, Suriye’deki gelişmeler ve bölgesel zorunluluklar nedeniyle başlattı” dedi.

Gönder: ‘Kürt Meselesi Yoktur, Kürtçülük Sorunu Vardır’

Keskin’in sözleri üzerine yazılı açıklama yapan Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, “Son günlerde bazı çevreler sözde ‘barış’, ‘hak’, ‘demokrasi’ gibi kavramların ardına saklanarak devletimize, Cumhuriyetimize ve milletimize saldırmaktadır. Bu kirli söylemlere en net cevabı veriyoruz: Kürt meselesi yoktur! Kürtçülük sorunu vardır!” ifadelerini kullandı.

Gönder, Türkler ve Kürtlerin tarih boyunca aynı sofrayı, aynı cepheyi paylaştığını vurgulayarak, “Bu ülkede hiçbir zaman Türk ile Kürt arasında ayrım yapılmamıştır. Bugün TBMM’de, hükümette ve bürokraside çok sayıda Kürt kökenli vatandaşımız görev almaktadır. Ancak Kürtçülük, bölücülük ve ihanet vardır” dedi.

Tarihsel Referanslarla Sert Eleştiri

Gönder, tarihsel örnekler üzerinden yaptığı açıklamada, “Dün İngilizlerin maşası olan Şeyh Sait isyanı nasıl Musul ve Kerkük’ün elimizden alınmasına yol açtıysa, bugün de benzer oyun Kürtçülük üzerinden İngiltere, ABD, İsrail ve Siyonist yapılar eliyle sürdürülmektedir. Hedef Türk milletini parçalamak ve Türkiye’yi sömürge haline getirmektir” ifadelerini kullandı.

1915 olaylarına ilişkin eleştirilerde de bulunan Gönder, “Devletimizi suçlayanlar, Ermeni çetelerinin Kürt kadın ve çocuklarına yaptığı vahşeti neden gündeme getirmez? Çünkü dün ihanet edenlerle bugün Kürt halkını istismar edenlerin kaynağı aynıdır” dedi.

‘Cumhuriyetimizi Karalayamayacaksınız’

Gönder, açıklamasının sonunda Cumhuriyet’in ve milletin bölünmesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur; ihanet ve Kürtçülük sorunu vardır. Bu millet, dün Sevr’i nasıl yırttıysa, bugün de aynı ruhla her türlü ihaneti yerle bir edecektir. Cumhuriyetimizi karalayamayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz” dedi.

Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Son günlerde bazı çevreler, sözde “barış”, “hak”, “demokrasi” gibi kavramların ardına saklanarak devletimize, Cumhuriyetimize ve milletimize saldırmaktadır. Bu kirli söylemlere buradan en net cevabı veriyoruz:

Kürt meselesi yoktur! Kürtçülük sorunu vardır!

Türkler ve Kürtler, tarih boyunca aynı sofrada ekmeğini bölüşmüş, aynı cephede omuz omuza savaşmış, aynı sevinç ve acıyı paylaşmış, kız alıp vermiş, torunlarını aynı kucağa sığdırmış kardeşlerdir. Bu ülkede hiçbir zaman Kürt ile Türk arasında ayrım yapılmamıştır. Bugün TBMM’de, hükümette, bürokraside sayısız Kürt kökenli vatandaşımız görev almakta; haklarda, özgürlüklerde en ufak bir fark gözetilmemektedir.

Ama ne vardır? Kürtçülük vardır, bölücülük vardır, ihanet vardır!

Dün İngilizlerin maşası olan Şeyh Sait isyanı nasıl Musul ve Kerkük’ün elimizden alınmasına sebep olduysa, bugün de aynı oyun Kürtçülük üzerinden İngiltere, ABD, İsrail ve siyonist yapılar eliyle sürdürülmektedir. Hedef bellidir: Türk milletini parçalamak, Türkiye’yi lokmalara ayırıp sömürge yapmak!

“Barış” diyenlerin sicili kanlıdır! Kadın, çocuk, hamile demeden katliam yapanlar; hayvanlara bile kıyan katiller, bugün utanmadan “hak” ve “demokrasi” nutukları atmaktadır.

1915 tehcirini bahane ederek devletimizi suçlayanlar, Ermeni Taşnak, Hınçak ve Rum çetelerinin Kürtlere yaptığı vahşeti niçin görmezden gelir? Van’da, Erzurum’da Kürt kadınlarını, çocuklarını diri diri yakan, hamile kadınların karınlarını deşip bebeklerini duvarlara çivileyen alçakları neden saklarlar? Çünkü dün ihanet edenler ile bugün Kürt halkını istismar edenlerin kökeni aynıdır: Ermeni dönmeleri ve işbirlikçiler!

Evet, tarihe bakın! Ermenilere en ağır darbeyi, onların masum Kürtleri katletmesinden dolayı bizzat Kürtler vurmuştur. Ama bugün aynı odaklar, Kürtleri değil, Kürtçülüğü savunmaktadır.

Biz buradan ilan ediyoruz:

Bu ülkede bir Kürt sorunu yoktur; bir ihanet ve Kürtçülük sorunu vardır!

Bu millet, bölücülere boyun eğmeyecek, kardeşliğini bozdurmayacaktır.

Cumhuriyetimize, şehitlerimizin mirasına dil uzatanları asla affetmeyeceğiz!

Türk milleti, dün Sevr’i yırtıp attı; bugün de aynı ruhla her ihaneti yerle bir edecektir.

Ne Cumhuriyetimizi karalayabileceksiniz ne de milletimizi bölebileceksiniz!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

