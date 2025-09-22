Gülbahar SÜNGÜ ­– CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Trump ile 25 Eylül 2025 tarihinde görüşecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a “"Gazze'de akan kanı durdurmaya gidecek olsa uğurlamaya giderdim. Türkiye'deki anti-demokratik süreç için Trump'tan besleniyor ve zulme susuyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’deki anti-demokratik sürece Amerikan desteğini sağlayıp iktidarını sürdürmek için Filistin’deki zulme sustuğunu vurgulayan Özel, “Trump şunu deseydi, ‘Filistin’le ilgili Erdoğan’ın rahatsızlıkları var. Filistin’deki İsrail zulmüne rahatsızlıkları var. O konuda randevu istedi. Onu konuşacağız. İnşallah akan kanı durduracağız’ deseydi ben Erdoğan’ı Amerika’ya giderken uğurlamaya giderdim havaalanına. Erinmem, yüksünmem, destek için onu uğurlamaya giderdim ama uçak karşılığında randevu alıp bu Türkiye’deki anti-demokratik sürece Amerikan desteği sağlayıp iktidarını sürdürmek için Filistin’deki zulme susuyor. Benim ağrıma bu gidiyor. Trump ile yaptığı görüşmeden sonra Filistin’le ilgili, oradaki akan kanın durmasıyla ilgili çıksın, canlı yayında Boeing siparişi vermesin de Trump’a Oval Ofis’te desin ki, ‘Sen Netanyahu’ya nasıl kahraman, savaş kahramanı dersin? O bir soykırımcıdır, Ankara’ya inişinde ben karşılayacağım havaalanında. Trump’ın gözünün içine baka baka Netanyahu’nun bir katil olduğunu söylesin” dedi.

“Bayrampaşa Belediyesi’ni, Çeşitli Oyunlarla Kazanmaya Çalışıyorlar”

Bayrampaşa Belediyesi’ndeki Başkanvekili seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan Özel, “Kaybettikleri seçimi, belediye başkanımız içerideyken dışarıda çeşitli oyunlarla kazanmaya çalışıyorlar” diyerek, “Son bir haftada Bayrampaşa’da 20 CHP’li ve 15 AK Parti’li varken 5 CHP’li belediye meclis üyesini tutukluyorlar, belediyeyi almak için. Biz o 5 arkadaşımız, partilerini sadakatten belediye gitmesin diye tutuklandıkları gün istifa ediyorlar. Dilekçelerini avukatlarıyla ulaştırıyorlar. AK Parti buna itiraz ediyor. ‘Yedekler bizden gelsin’ diyor. Yüksek Seçim Kurulu karar veriyor, ‘Olmaz öyle şey, CHP’liler istifa ederse CHP’li yedekler gelir, kanun böyle’ diyor. Bir üst merciye itiraz ediyorlar. Yetmiyor, iki tane CHP’liyi ‘Siz de tutuklanırsınız’ tehdidiyle partilerinden istifa ettiriyorlar. Bayrampaşa’da güçlü bir temsiliyet olsun diye yapılmış. Derneklerine baskı kuruyorlar, derneklerin başkanlarına, kurucu başkanlarına baskı kuruyorlar. Bayrampaşa’da kaybettikleri seçimi, belediye başkanımız içerideyken dışarıda çeşitli oyunlarla kazanmaya çalışıyorlar. 18-18 berabere kalıyor. Kurada CHP çıkıyor. ‘İrademiz gasp edildi’ diye bağırıyorlar. Bayrampaşa’nın iradesini çalmak için devletin polisini, savcısını alet eden, dernekleri alet eden, kazanamadığı Bayrampaşa’yı kapkaçla, siyasi yankesicilikle ele geçirmeye çalışan adamlar çıkmışlar, ‘İrademizi gasp edemezsiniz’. Sadece buna iki kelime. Hiç başka lafa gerek yok. Edep yahu” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA