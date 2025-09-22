Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Bahçecik Anaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. İl Müdürü Tosun, öğrencilerin öğrenme heyecanına ortak oldu ve öğretmenlerin yürüttüğü eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında çocukların sınıf içi ve oyun etkinliklerini yakından takip eden İl Müdürü Tosun, okulun eğitim ortamı ve fiziki olanaklarını da inceledi. Öğrencilerin gelişimi için büyük önem taşıyan okul öncesi eğitimin kalitesinin artırılması konusundaki çalışmaları yakından takip eden İl Müdürü Tosun, öğretmenlere emekleri için teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak : PHA