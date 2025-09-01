Baro Başkanı Doğan: “Adli yıla kara bulutların gölgesinde başlıyoruz”

Resepsiyona ev sahipliği yapan Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, yeni adli yılın sorunlarla başladığını belirterek şunları söyledi:

“Evet, bugün 1 Eylül. Yeni adli yılın açılış günü. 2025-2026 adli yılına maalesef yine sorunlarla, sıkıntılarla, hukukun üstünlüğüne olan inancın azaldığı, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı üzerindeki kara bulutların dağıtılamadığı, adil savunma ve adil yargılanma hakkının zedelendiği bir ortamda başlıyoruz. Bizler Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye'deki 81 baro olarak; hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, yargı bağımsızlığının tam olarak sağlandığı ve güçlü bir savunmanın adaletin tecelli ettiği bir yıl olmasını diliyoruz. Bunun için daha önce verdiğimiz mücadeleyi azim ve kararlılıkla bu yılda sürdüreceğiz.

Umuyoruz ki bu yeni yılda gerçekten adaletin tam olarak tecelli ettiği, haksız tutuklamaların önüne geçildiği, seçilmiş milletvekillerinin, belediye başkanlarının, öğrencilerin, avukatların, gazetecilerin, aydınların özgürlüğüne kavuştuğu bir yıl olur. Bu vesileyle tüm hukuk camiasının ve ülkemizin yeni adli yılının hayırlı olmasını diliyorum.”

Başkan Tutdere: “Adıyaman Barosu bizim için kıymetli”

Resepsiyonda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere ise, yeni adli yılın herkes için adalet dolu bir yıl olmasını dileyerek şunları kaydetti:

“İnşallah bu yıl hepimiz için adalet dolu bir yıl olur. Bugün hem Adıyaman’a hem de ülkemize hizmet ediyorsak, hem mesleğimizin hem de baromuzun çok büyük bir desteği var. Adıyaman Barosu’nda yetiştik ve işimizi buradan öğrendik. O nedenle, Adıyaman Barosu bizim için kıymetli. Adıyaman Belediyesi olarak da Baromuz ve avukatlarımızla çok iyi bir iletişimimiz var. Baromuzun her zaman yanındayız.”

“Avukatlarımız adalet adına sahip çıktılar”

Tutdere, son günlerde belediye başkanları hakkında alınan tutuklama kararlarına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Yaşadığımız hukuksuzluk sırasında ve sonrasında, her görüşten ve her fikirden olan tüm avukatlarımız adalet adına yaşananlara sahip çıktılar. Bu duruşlarından dolayı tüm Barolarımıza teşekkür ediyorum.”

Resepsiyon, karşılıklı temenniler ve sohbetlerin ardından sona erdi.

