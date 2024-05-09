Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 02 LC 178 plakalı otomobil içinde uzun süre hareketsiz yatan şahsı görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden yaşlı adamın 71 yaşındaki Abuzer Kızıl olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin incelmesinin ardından yaşlı adamın cesedi ambulansla otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otopsi yapılmak üzere morga konulan Kızıl'ın cenazesi otopsinin ardından kesin ölüm nedeni belirleneceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA