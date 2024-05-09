İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Perre Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Müdür Ali Tosun ve birçok okuldan öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Astronot Gezeravcı uzaya çıkma serüvenini baştan sona kadar Adıyaman’da eğitim gören Lise öğrencilerine anlattı. Gezeravcı lise öğrencilerine uzaya gitme sürecinin 14 günlük kısmını, ilk başlarından sonuna kadar olan süreçte görmüş olduğu eğitimleri, uzaya gitmeden önceki deneylerini ve yaşamış olduğu zorlu süreci anlattı.

Gençlere uzaya çıkmış olan ilk Türk astronot olmanın verdiği gururu özgüveni aşılayan Gezeravcı konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılın ilk defa tarihimizde gerçekleştirdiğimiz bu astronot seçimi tam 36 bin Türk vatandaşına başvuruda bulundu. Tek bir ülke, tek başına 36 bin tane başvuru ortaya konuldu. Bu bizim için genç ekonomik, potansiyelin ve yapılacak her işte heyecanının çok net bir dışarı uğruşuydu. Gururlu olduğumuz savullulardan bir tanesiydi…"

Astronot Gezeravcı sayesinde öğrenciler uzay hakkında bilgi edinme fırsatı bulup motivasyon kazandı. Bu program sayesinde bilim ve uzay konuları hakkında bilgi sahibi olan gençler, kariyer seçme konusunda il Türk Astronot olan Alper Gezeravcı'dan ilham aldı.

Kaynak : PHA