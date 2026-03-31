Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, toplumun her kesimini kapsayan bir anlayışla düzenlediği halk buluşmalarını sürdürmektedir. Her hafta Salı günleri Valilik makamında gerçekleştirilen toplantılarda vatandaşlar, ihtiyaç, beklenti ve önerilerini doğrudan Valilere iletmektedir.

Yoğun katılımın olduğu buluşmalarda, vatandaşlarla samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulunan Vali Dr. Osman Varol, iletilen talepleri titizlikle not ederek ilgili kurumlara gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması yönünde talimat vermektedir.

Valilik, vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirmek, toplumsal dayanışmayı artırmak ve her vatandaşın yanında olmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Bu kapsamda Vali Dr. Osman Varol, iş arayan vatandaşlarla da görüşmeler gerçekleştirdi. Vatandaşların durumlarını değerlendirerek İŞKUR aracılığıyla Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi tesisleri ve özel sektördeki uygun çalışma alanlarına yönlendirilmesi için gerekli talimatları verdi. Valilik, istihdamı artırmak, işsizlik sorununu çözmek ve toplumsal huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

