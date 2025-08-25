Adıyaman Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile AFAD İl Müdürlüğü ve Emlak Konut yetkililerinin de katıldı.

Toplantıda, şehrin merkez ve köylerinde kalıcı deprem konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alınarak vatandaşlara farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak : PHA