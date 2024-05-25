Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada 62 ecza ilacı, 20 gram Kannobiond uyuşturucu,16 gram kubar esrar, 11 gram Metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucular muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.