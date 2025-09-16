Şeriban ÖZÇAKMAK – AK Parti Genel Merkez’in 81 il ve 972 ilçede sürdürdüğü “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman’da teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, milletvekilleri ve ilçe teşkilatları hazır bulunurken, Bakan Bayraktar hem deprem sonrası iyileşme sürecine hem de Türkiye’nin enerji vizyonuna dair önemli mesajlar verdi.

İl Başkanı Kablan: “AK Parti sahadan hiç çekilmedi”

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin sadece seçim dönemlerinde değil, sürekli olarak milletle iç içe olduğunu vurguladı.

Kablan, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğiyle ülkemizi hem teknolojik alanda hem savunma sanayiinde hem de terörle mücadelede büyük başarılara ulaştırdık. Bugün terörden arınmış bir Türkiye ile çocuklarımıza ve torunlarımıza daha güçlü bir gelecek bırakma gayreti içindeyiz. Bu doğrultuda Adıyaman teşkilatı olarak da gece gündüz demeden sahadayız. Türkiye Yüzyılı buluşmalarıyla hemşehrilerimizle bir araya geliyor, onların taleplerini dinliyor ve çözüm yolları üretiyoruz.”

Kablan, programa katılan bakan ve milletvekillerine teşekkür ederek sözü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’a bıraktı.

Bakan Bayraktar: “Adıyaman bizim için enerji şehri”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise konuşmasında Adıyaman’ın hem enerji üretimindeki stratejik konumuna hem de 6 Şubat depremleri sonrası gösterdiği dirence dikkat çekti.

“Adıyaman, Türkiye’nin en büyük petrol sahalarından Karakuş’a ev sahipliği yapmış, halen günlük 8-9 bin varil üretim yapılan önemli bir merkezdir. Türkiye Petrolleri’nin bölge müdürlüğü ve yaklaşık 2 bin 300 çalışanıyla bu şehir bizim için bir enerji şehridir” diyen Bayraktar, bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Deprem sonrası toparlanma: “Adıyaman hızla ayağa kalkıyor”

Bakan Bayraktar, Adıyaman’ın 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“Depremin üzerinden iki buçuk yıl geçti. Her gelişimde Adıyaman’ı daha ileri, daha toparlanmış görüyorum. Bu sefer özellikle ciddi bir ilerleme gördüm. Hiçbir ülke bu büyüklükte bir felaketten bu kadar kısa sürede çıkamazdı. Devlet-millet işbirliğiyle bu başarı sağlandı. Elbette kayıplarımız büyük, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

Türkiye Yüzyılı ve enerji vizyonu

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 yılında ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun AK Parti’nin yol haritası olduğunu belirterek, bu vizyonun vatandaşlarla her platformda paylaşılmasının önemine değindi.

Enerji alanında önümüzdeki dönemin hedeflerini de aktaran Bakan Bayraktar, özellikle doğalgaz ve elektrik hizmetlerine ilişkin beklentileri değerlendireceklerini vurguladı:

Doğalgazın ulaşmadığı yerlere doğalgaz arzı sağlanacak.

Elektrik altyapısı kırsal bölgelerde güçlendirilecek.

Tarımsal sulama kaynaklı elektrik sorunları çözüme kavuşturulacak.

“Teknik ekiplerimiz sahada. Adıyaman’da eksiklikleri yerinde görüyoruz ve hızlı adımlar atacağız” diyen Bayraktar, ziyaretin aynı zamanda yerel sorunların çözüm sürecini hızlandırmaya vesile olacağını ifade etti.

“Adıyaman’da dolu dolu bir gün”

Program kapsamında Bakan Bayraktar’ın, teşkilat mensuplarıyla toplantılar yapacağı, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceği ve enerji alanındaki projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacağı bildirildi.

Bayraktar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Adıyaman hem enerji alanındaki stratejik önemi hem de deprem sonrası gösterdiği dirençle bizim için ayrı bir değer taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hem Adıyaman’a hem de ülkemize hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz.”

Adıyaman’da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşması, hem deprem sonrası kentin yeniden ayağa kalkma sürecini hem de Türkiye’nin enerji vizyonunu gündeme taşıdı. Program, Bakan Bayraktar’ın sahadan aldığı notlar ve teşkilat mensuplarının katkılarıyla, kentin geleceğine dair önemli mesajların paylaşıldığı bir buluşma olarak kayda geçti.

