İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Encümen Toplantısı’na başkanlık etmek üazere Adıyaman’a geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, milletvekilleri, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi ziyaret etti.

“Adıyaman için tarihi bir gün”

Başkan Tutdere, İmamoğlu’nun ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Adıyaman için tarihi bir gün. Adıyaman Belediyesi'ne yapmış olduğunuz bu anlamlı ziyaret için teşekkür ediyoruz. 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşayan şehrimize, böylesine kıymetli bir heyetin ziyarette bulunması ve acılarımızı paylaşması kentimiz için çok önemli. Sayın Başkan, sizin gelişinizin haberi bile Adıyaman'da büyük bir heyecana, büyük bir coşkuya sebep oldu. Belediyemizin binası yıkıldı, Valiliğimizin bize tahsis ettiği iki katta hizmet vermeye çalışıyoruz. Yarın hizmet binamızın temelini de atacağız. Depremle savaşıyoruz, yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde sizin desteğinizin yanımızda olması bize büyük güç verdi.”

Başkan Tutdere, deprem sonrası büyükşehir belediyelerinin gösterdiği dayanışmaya vurgu yaparak, Mersin ve Aydın büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere birçok belediyenin Adıyaman’a verdiği desteği hatırlattı. Tutdere, “İnşallah sizin bu gelişinizle bu dayanışma büyüyecek ve şehrimizin yaralarını sarmak daha da kolaylaşacak.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’yi ziyaretinde, depremden etkilenen 11 şehre yönelik dayanışma ve iş birliği mesajları verdi. İmamoğlu, TBB olarak deprem bölgelerindeki belediyelere desteklerini sürdüreceklerini belirterek, “Onların güçlü olmasını istiyoruz. Bu memleketin insanlarını huzur ve ekonomik seviyeye getirecek adımları atana kadar mücadelemiz devam edecek.” dedi.

İmamoğlu, depremin ardından Adıyaman’a ilk günlerden itibaren gösterilen dayanışmanın önemini vurgulayarak, “Yine geleceğiz, bir elimiz, bir gözümüz, bir kulağımız hep burada olacak. Kalbimizle buradayız.” diye konuştu.

Kaynak : PHA