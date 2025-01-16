Adıyaman'da yaşanan afet sonrasında tarım ve hayvancılık alt yapısının hızlı bir şekilde güçlendirilmesi amacıyla çiftçilere, hayvan besicilerine ve süt üreticileri destekleyerek devam edilirken Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen dağıtım programına Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve çiftçiler katıldı.

Ekonomisinin büyük bir bölümü tarım ve hayvancılığa dayanan Adıyaman’da hayvancılığı geliştirmek ve süt üretimindeki kalite ve miktarın artırılarak Adıyaman'ın ekonomisine daha fazla katkı sağlanması amacıyla süt üreticilerine Vali Varol, katılımlarıyla süt sağım makineleri ve yem kırma makineleri dağıtıldı.

Programda çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Vali Varol,"Dağıtımı yapılan süt sağım makinelerinin ve yem kırma makinelerinin üreticilere hayırlı olmasını diliyor, projeye destek veren GAP İdaremize, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Alın teri ve emekleri ile ülkemize ve ilimize katkıda bulunan çiftçilerimizi ve üreticilerimizi desteklemeye, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik projelerimiz devam edecektir."dedi.



Kaynak : PHA