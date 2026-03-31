Adıyaman'da Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Müh. İbrahim Söyler ve beraberindeki heyet, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Şirik'i makamında ziyaret ederek sağlık yatırımları ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, Altınşehir Mahallesi'nde inşa edilmesi planlanan 100 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi projesi detaylı şekilde ele alındı.

Asya Kalkınma Bankası ekibinin de katıldığı toplantıda, projenin çevresel etkileri, sosyal faydaları ve yönetim süreçleri paydaş kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile değerlendirildi.

Birim sorumlularının da yer aldığı görüşmede, Dr. Müh. İbrahim Söyler, sağlık yatırımlarının bölge halkına daha modern ve kapsamlı hizmet sunmayı hedeflediğini vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet Şirik ise toplantının Adıyaman'ın sağlık altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, ilin sağlık hizmetlerinde kalite ve etkinliği artırmayı sürdüreceklerini ifade etti.

